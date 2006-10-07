В Башкирии 15-летнюю девочку похитили, чтобы отдать замуж

- Одноклассницы видели, как ее забрали на белой машине. Машину вечером нашли, но Кристины там не было, - пояснила родственница пропавшей.Семья Озманян уверены, что это сделали их соседи.- Обычай у них такой - украсть невесту. Мы ходили к соседям, а они говорят, что все у Кристины хорошо и она сама согласна, - поделилась с ГорОбзор.ру собеседница.По словам родственников, раньше за девочкой никто не ухаживал и не предлагал жениться на ней. Все случившееся для них полная неожиданность.Приводятся приметы пропавшей: телосложение среднее, невысокий рост, русые волосы. Была одета в школьную форму, красную куртку, при себе имела черную кожаную сумку.Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 89373134116, 89273523214.