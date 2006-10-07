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    В Башкирии 15-летнюю девочку похитили, чтобы отдать замуж

    slavin Вчера, 15:49253Общество, Происшествия
    В Башкирии 15-летнюю девочку похитили, чтобы отдать замуж
    15-летнюю Кристину Озманян похитили в селе Кушнаренково в Башкирии по дороге со школы. Родные девочки сообщили об этом в соцсетях и прокомментировали ГорОбзор.ру по телефону.

    - Одноклассницы видели, как ее забрали на белой машине. Машину вечером нашли, но Кристины там не было, - пояснила родственница пропавшей.

    Семья Озманян уверены, что это сделали их соседи.

    - Обычай у них такой - украсть невесту. Мы ходили к соседям, а они говорят, что все у Кристины хорошо и она сама согласна, - поделилась с ГорОбзор.ру собеседница.

    По словам родственников, раньше за девочкой никто не ухаживал и не предлагал жениться на ней. Все случившееся для них полная неожиданность.

    Приводятся приметы пропавшей: телосложение среднее, невысокий рост, русые волосы. Была одета в школьную форму, красную куртку, при себе имела черную кожаную сумку.

    Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 89373134116, 89273523214.
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