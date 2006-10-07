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    Бабушка шести внуков из Мишкинского района освоила сноуборд

    slavin Сегодня, 08:43239Общество
    Бабушка шести внуков из Мишкинского района освоила сноуборд
    Бабушка из деревни Кайраково Мишкинского района Светлана Сайсанова встала на сноуборд. Неунывающая пенсионерка одолжила доску у одного из своих внуков, которых у неё целых шесть.

    По словам сына Светланы Петровны, Виктора, впервые бабушка встала на сноуборд, провожая ребятню на остановку. Сама попросила опробовать новое увлечение молодёжи. И сразу же показала класс.

    С мелкой горки старушка кататься не боится, с больших пока не пробовала. Финты сноубордистов, такие как развороты, пенсионерка тоже делать не рисковала.

    — Говорит, понравилось. Правда, сейчас внуки сноуборд забрали в город, — рассказал Виктор. — Бабушка у нас всегда была активной, в молодости ходила на лыжах.
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