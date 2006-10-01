Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка

Семьи Башкирии, имеющие второго ребенка, имеют право на ежемесячные выплаты из материнского капитала. Это касается тех семей, в которых подушевой месячный доход за последний год не превышает 14 247 рублей (то есть 1,5-кратной величины прожиточного минимума в республике). Сумма выплаты в 2018 году составит 8892 рубля.
В ПФР отмечают, что при подсчете дохода семьи учитываются не только зарплаты и премии, но и социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Заявки принимаются в клиентских службах управлений Пенсионного фонда и в МФЦ в районах и городах Башкирии. Заявление можно подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. При необходимости выплаты можно приостановить.
Напомним, сумма материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысячи рублей. Если маткапитал будет израсходован, выплаты прекратятся.
В ПФР отмечают, что при подсчете дохода семьи учитываются не только зарплаты и премии, но и социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Заявки принимаются в клиентских службах управлений Пенсионного фонда и в МФЦ в районах и городах Башкирии. Заявление можно подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. При необходимости выплаты можно приостановить.
Напомним, сумма материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысячи рублей. Если маткапитал будет израсходован, выплаты прекратятся.
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