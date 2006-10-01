Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка

В ПФР отмечают, что при подсчете дохода семьи учитываются не только зарплаты и премии, но и социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.Заявки принимаются в клиентских службах управлений Пенсионного фонда и в МФЦ в районах и городах Башкирии. Заявление можно подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. При необходимости выплаты можно приостановить.Напомним, сумма материнского капитала в 2018 году составляет 453 тысячи рублей. Если маткапитал будет израсходован, выплаты прекратятся.