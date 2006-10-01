Путин окунулся в прорубь в монастыре на Селигере

По дороге из Санкт-Петербурга президент России остановился в Тверской области, в мужском Нило-Столобенском монастыре который находится в 10 километрах к Северу от города Осташкова, на озере Селигер, где вместе с прихожанами окунулся в прорубь.К поруби Владими Владимирович вышел в тулупе и валенках - всё по канону.- Холодно? - переспросил Путин вопрос зрителей. - Нет! Отлично!После этих слов он пару раз окунулся в январскую воду, перекрестился и вылез. Тут же, в след за президентом, отправились окунаться и остальные прихожане.Это были первые публичные крещенские купания нашего президента, хотя по словам пресс-секретаря Дмитрий Пескова, Владимир Владимирович уже на протяжение нескольких лет окунается в прорубь.После купания в проруби Путин отправился в храм Нило-Столобенской пустыни, где поставил несколько свечек и принял участие в праздничном литургии.