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    Путин окунулся в прорубь в монастыре на Селигере

    slavin Вчера, 15:40109Общество
    Путин окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
    Крещенские купания - ежегодная традиция христиан, во время которых прихожане окунаются в прорубь, этим самым получая благословение Бога.

    По дороге из Санкт-Петербурга президент России остановился в Тверской области, в мужском Нило-Столобенском монастыре который находится в 10 километрах к Северу от города Осташкова, на озере Селигер, где вместе с прихожанами окунулся в прорубь.

    К поруби Владими Владимирович вышел в тулупе и валенках - всё по канону.

    - Холодно? - переспросил Путин вопрос зрителей. - Нет! Отлично!

    После этих слов он пару раз окунулся в январскую воду, перекрестился и вылез. Тут же, в след за президентом, отправились окунаться и остальные прихожане.

    Это были первые публичные крещенские купания нашего президента, хотя по словам пресс-секретаря Дмитрий Пескова, Владимир Владимирович уже на протяжение нескольких лет окунается в прорубь.

    После купания в проруби Путин отправился в храм Нило-Столобенской пустыни, где поставил несколько свечек и принял участие в праздничном литургии.

    Путин окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
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