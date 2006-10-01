Кирилл Терешин («Руки-базуки») встретился со своим кумиром Ромарио Дос Сантосом

Ромарио Дос Сантос приехал в нашу страну, чтобы принять участие в записи передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Для скандально известного блогера Кирилла Терешина встреча оказалась долгожданной. Оказалось, что «Руки-базуки» много лет является рьяным поклонником Ромарио Дос Сантоса и всегда старался на него во всем походить. Запись передачи подарила ему возможность пообщаться с легендарным синтольщиком. Сам Кирилл после смены имиджа выглядел неподражаемо: длинные ногти, вызывающий макияж, отсутствие бровей и дутые губы. Бразилец смотрелся куда традиционнее и скучнее на фоне пятигорской звезды.Но как оказалось, Ромарио Дос Сантос уже не разделяет восторг Терёшина по поводу закачки синтола себе в конечности, наоборот, он уже несколько лет категорически против этих процедур. Объяснение банально, бодимодификатору едва не ампутировали руки. На передаче Ромарио надеется повлиять на Кирилла, поведав о своем печальном опыте.Андрей Малахов обещает, что скоро мы узнаем все самые интересные подробности этой истории.Известность Кириллу Терешину принесли его "руки-базуки", которые появились у него отнюдь не благодаря спортзалу.