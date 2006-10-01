Многодетным матерям в Башкирии выдадут медали «Материнская слава»

Кроме домохозяек, в перечне есть и работающие многодетные. Фанзида Гильмутдинова, мать из Аскинского района, например, работает в школе села Кашкино, а Алёна Сабирьянова из Белокатайского района заведует Васельгинским фельдшерско-акушерским пунктом. Айсылу Ротовская, жительница Белорецкого района, — почтальон, а уфимка Алина Паршкова — старшая медсестра. У всех этих женщин минимум по пять детей, а они не только занимаются семьей, но и успевают трудиться.Помимо медали женщины получат премию и удостоверение, которое подтверждает награждение. Напомним, последнее награждение прошло в Доме правительства 28 декабря — медали получили 44 мамы. Одна из награжденных в 2017 году матерей рассказала, как растить пятерых детей и не сойти с ума.