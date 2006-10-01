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    В Башкирии в День семьи могут сократить рабочий день

    slavin Сегодня, 11:1030Общество
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    В Башкирии в День семьи могут сократить рабочий день
    В этом году в День семьи, который отмечается 15 мая, могут сократить рабочий день на один час. С инициативой выступило министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Об этом ГорОбзор.ру рассказала министр Ленара Иванова.

    - Не знаю, как нам удастся это протащить, но надеюсь, что работодатели нам согласуют на один час укоротить рабочий день со смыслом «Идите уже домой». Здесь мы привели цитату матери Терезы - «Идите домой и любите свою семью», - сказала Ленара Иванова.

    Напомним, День семьи утвержден на 15 мая с 1989 года. Праздник нацелен на то, чтобы ежегодно проводить разнообразные конференции, форумы, фестивали, посвященные актуальным проблемам семьи.
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