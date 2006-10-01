Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету

Теперь на портале госуслуг можно будет делать запросы на медицинские данные пациентов, включая выписки из медкарт или результаты обследований. Это сможет сделать сам пациент либо его законный представитель (родитель несовершеннолетнего).
После ответа на запрос информацию можно будет получить в бумажном и электронном виде. Как отмечают в ведомстве, данная функция удобна тем пациентам, которые проходили лечение в другом городе. Все документы будут сопровождаться электронной подписью врача.
Кстати, Владимир Путин подписал закон о телемедицине. Любой желающий может проконсультироваться с врачом онлайн, с помощью видеосвязи. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг. Разрешение на дистанционное наблюдение дается только после очного приема у врача. При онлайн-консультации врач имеет право давать рекомендации, корректировать лечение пациента, выдавать выписки и электронные рецепты. А с 2019 года закон разрешит выписывать электронные рецепты на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества.
После ответа на запрос информацию можно будет получить в бумажном и электронном виде. Как отмечают в ведомстве, данная функция удобна тем пациентам, которые проходили лечение в другом городе. Все документы будут сопровождаться электронной подписью врача.
Кстати, Владимир Путин подписал закон о телемедицине. Любой желающий может проконсультироваться с врачом онлайн, с помощью видеосвязи. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг. Разрешение на дистанционное наблюдение дается только после очного приема у врача. При онлайн-консультации врач имеет право давать рекомендации, корректировать лечение пациента, выдавать выписки и электронные рецепты. А с 2019 года закон разрешит выписывать электронные рецепты на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества.
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