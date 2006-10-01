Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету

После ответа на запрос информацию можно будет получить в бумажном и электронном виде. Как отмечают в ведомстве, данная функция удобна тем пациентам, которые проходили лечение в другом городе. Все документы будут сопровождаться электронной подписью врача.Кстати, Владимир Путин подписал закон о телемедицине. Любой желающий может проконсультироваться с врачом онлайн, с помощью видеосвязи. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг. Разрешение на дистанционное наблюдение дается только после очного приема у врача. При онлайн-консультации врач имеет право давать рекомендации, корректировать лечение пациента, выдавать выписки и электронные рецепты. А с 2019 года закон разрешит выписывать электронные рецепты на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества.