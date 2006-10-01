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    В Башкирии стали известны имена победителей конкурса «Крещенские морозы-2018»

    slavin Вчера, 12:45123
    В Башкирии стали известны имена победителей конкурса «Крещенские морозы-2018» Фото: Алексей Никитин
    Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» определил своих победителей. Их имена назвали на завершающем конкурс гала-концерте

    По итогам работы жюри гран-при конкурса распределились следующим образом: в номинации «Эстрадная песня» (соло) победила Алина Рай из г.Стерлитамак, в номинации «Эстрадный танец» высшей награды удостоился образцовый театр эстрадного и бального танца «Маски» (г. Бирск), в номинации «Эстрадная музыка» победу получила группа «RED HORSE» (г. Бирск).

    Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» проходил в городе Бирск с 18 по 20 января уже в 24-й раз. Участниками конкурса стали 40 сольных исполнителей эстрадной песни, 6 вокальных ансамблей, 15 хореографических и 8 вокально-инструментальных коллективов.

    С приветственным словом к участникам и гостям обратились заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ранис Алтынбаев, глава администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан Александр Груздев. Праздник посетили почетные гости заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан Николай Хорошилов, генеральный директор Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков.

    Напомним, в составе жюри в номинации «Эстрадная песня» работали: Идрис Газиев, Светлана Слягузова, Руслан Сайфутдинов, Евгения Нейман. Танцевальное искусство оценивали Эльмира Зинатуллина, Александр Родионов, Алёна Гуменная и Алия Гайфуллина. Азамат Хасаншин, Алексей Марковников, Ринат Рамазанов и Элита Зиянгирова работали в составе жюри в номинации «Эстрадная музыка».

    В рамках фестиваля состоялся Республиканский семинар по эстрадному вокалу. Помимо конкурса, участникам фестиваля была предложена культурная программа – «Джем-сейшн» в развлекательном центре «Аврора» и экскурсии по историческим местам и достопримечательностям г. Бирска.

    Организаторы - Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, администрация муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.
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    Метки: Бирск

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