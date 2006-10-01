В Башкирии нефть попала в реку из-за прорыва трубопровода

На пульт диспетчера оперативной службы Минэкологии РБ в ночь на 19 января поступило сообщение о прорыве трубопровода, принадлежащего НГДУ «Чекмагушнефть» ООО «Башнефть – Добыча». На место аварии (450 метров выше автомобильного моста автодороги «Кушнаренково-Чекмагуш») срочно выехала бригада специалистов различных служб, в том числе начальник Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ Айрат Нагимов. В ходе осмотра выяснилось, что нефтесодержащая жидкость попала в местную речку Кудушлинка, ширина которой достигает от 1 до 1,5 метров.Диаметр трубы 219, давление 32 атмосфер. Это промысловый трубопровод, который перекачивает нефть и нефтегазовую жидкость из качалок на УПС Карача-Елга, где нефть отделяют от воды и газа.– На данный момент отказ трубопровода устранен, нефть попала в реку Кудушлинка. Нефтесодержащая жидкость растеклась подо льдом на расстоянии 400 метров. Установлено 13 боновых ограждений, 3 из которых являются контрольными. На месте происшествия работают 120 человек, 32 единицы техники: 1 бульдозер, 3 экскаватора, 2 погрузчика, 16 самосвалов. Загрязненный лед, снег, грунт вывозится на шлама хранилище ЦДНГ – 5 в (Мончарово). На данный момент вывезено 320 кубов загрязненного нефтепродуктом грунта, снега и льда. Точный объем разлитой нефтесодержащей жидкости уточняется. Лаборатория УГАК Минэкологии РБ отобрала пробы на анализы. Надо отметить, что угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет. Министерство природопользования и экологии РБ держит ситуацию под контролем, - рассказал о происшествии Айрат Нагимов.