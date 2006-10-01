В России гражданский брак хотят приравнять к официальному

Автором инициативы выступил сенатор Антон Беляков. Согласно документу, текст которого приводит ТАСС, совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка можно признать "фактическими брачными отношениями".При наличии одного из данных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус брака, что означает наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством."По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", - подчеркнул автор инициативы.В качестве примера сенатор привел Швецию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию, где существует институт фактических брачных отношений.Первым шагом, по мнению Белякова, должно стать распространение на имущество, нажитое парой за время совместного проживания, "законного режима имущества супругов".