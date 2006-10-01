В России гражданский брак хотят приравнять к официальному

В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к официальному браку.
Автором инициативы выступил сенатор Антон Беляков. Согласно документу, текст которого приводит ТАСС, совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка можно признать "фактическими брачными отношениями".
При наличии одного из данных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус брака, что означает наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.
"По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", - подчеркнул автор инициативы.
В качестве примера сенатор привел Швецию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию, где существует институт фактических брачных отношений.
Первым шагом, по мнению Белякова, должно стать распространение на имущество, нажитое парой за время совместного проживания, "законного режима имущества супругов".
Автором инициативы выступил сенатор Антон Беляков. Согласно документу, текст которого приводит ТАСС, совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка можно признать "фактическими брачными отношениями".
При наличии одного из данных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус брака, что означает наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.
"По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", - подчеркнул автор инициативы.
В качестве примера сенатор привел Швецию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию, где существует институт фактических брачных отношений.
Первым шагом, по мнению Белякова, должно стать распространение на имущество, нажитое парой за время совместного проживания, "законного режима имущества супругов".
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