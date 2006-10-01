Сильный ветер сорвал крышу дома в Башкирии

Информация поступила к дежурным сегодня в 14:40. К месту происшествия выехали оперативная группа «11 отряда ФПС по РБ» и представители администрации Федоровского района. В доме на две семьи площадью 140 кв. м живут пять человек, в том числе ребенок. В результате срыва крыши погибших и пострадавших нет, система жизнеобеспечения не нарушена, жители дома от эвакуации отказались, говорится в сообщении МЧС. В настоящее время районная администрация устраняет повреждения.Сегодня скорость порывов ветра достигает 15 - 20 м/с. Жителям республики рекомендуется держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили. На завтра синоптики также прогнозируют сильный ветер, метель, ухудшение видимости.