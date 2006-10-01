Съемочную группу «Ревизорро» избили в Нижнем Новгороде

Потасовка между командой «Ревизорро» и сотрудником кафе попала на видео, пишет «Лента.ру». На кадрах видно, как мужчина нападает на съемочную группу, матерится и бьет кулаком в лицо одного из членов группы, а затем грозит всех «перерезать». Пока операторы, звукорежиссер и администратор принимают на себя удар, Самбурская прячется в подсобке. «Я не ожидала конфликта», — призналась ошарашенная актриса.Представитель телеканала «Пятница!» Наталья Абрамочкина заявила, что формат нового «Ревизорро» было решено сделать более социальным. «Наша задача — не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты», — сказала она. Премьера «Ревизорро» с Настасьей Самбурской намечена на 30 января.