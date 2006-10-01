Умерла певица Людмила Сенчина

В Петербурге на 68-м году жизни умерла Народная артистка России Людмила Сенчина.Как сообщил корреспонденту "РГ" продюсер певицы Владимир Андреев, Людмила Сенчина скончалась в больнице после продолжительной болезни. Ее не стало 25 января в 8.30 утра.Творчество Людмилы Сенчиной знала вся страна. Всесоюзную известность она получила благодаря песне "Золушка", которая была исполнена на "Голубом огоньке" в 1970 году.Также Людмила Сенчина известна своими работами на телевидении, она была соведущей легендарной музыкальной программы "Артлото".В Петербурге Людмила Сенчина вела ежегодные концерты "Рождество в Северной столице".Несмотря на почтенный возраст, Людмила Сенчина до последнего продолжала выступать. В последний раз зрители смогли ее услышать в БКЗ "Октябрьский".