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    Умерла певица Людмила Сенчина

    slavin Вчера, 14:16128
    Умерла певица Людмила Сенчина
    В Петербурге на 68-м году жизни умерла Народная артистка России Людмила Сенчина.

    Как сообщил корреспонденту "РГ" продюсер певицы Владимир Андреев, Людмила Сенчина скончалась в больнице после продолжительной болезни. Ее не стало 25 января в 8.30 утра.

    Творчество Людмилы Сенчиной знала вся страна. Всесоюзную известность она получила благодаря песне "Золушка", которая была исполнена на "Голубом огоньке" в 1970 году.

    Также Людмила Сенчина известна своими работами на телевидении, она была соведущей легендарной музыкальной программы "Артлото".

    В Петербурге Людмила Сенчина вела ежегодные концерты "Рождество в Северной столице".

    Несмотря на почтенный возраст, Людмила Сенчина до последнего продолжала выступать. В последний раз зрители смогли ее услышать в БКЗ "Октябрьский".
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