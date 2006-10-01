Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска

Напомним, 16 января, утром в соцсетях появилось провокационное видео, которое якобы было снято с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Ролик носит весьма "смелый" характер, около 15 полуобнаженных молодых людей в нижнем белье и летных фуражках двигаются под песню Benny Benassi "Satisfaction".Спустя некоторое время об этом ролике заговорили по всей стране. Люди разделились на два лагеря, одни поддерживают мальчишек, а другие их осуждают. Вот и ребята из гимназии № 91 решили их поддержать своим клипом.- Мы, конечно, могли более эротично сделать, только обстановка не позволяла, - прокомментировал видео один из его создателей Давид Мурадян.И вот как на видео отреагировали пользователи сети:Archivator-RUS7 часов назад:- Это лучшая версия от любых школьников, которую я только видел. Прям молодцы. Только добавьте в название Satisfaction для лучшего поиска.Эмиль Джафаров:- Мощные парни).SHALNOI SERAF:- Сори ребят Эротичнее никак не могли).Akemi Keiko1:- Это шедевр!ManemagFan:- Богоподобно и стыдно одновременно.Егор Брацун:- Хоть бы разделись.