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    Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска

    slavin Вчера, 15:33148
    Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
    В социальных сетях появилось видео снятое, как утверждает автор, в гимназии № 91, в Уфе. Там ребята танцуют под ту же песню, под которую двигались полуголые курсанты Ульяновского института.

    Напомним, 16 января, утром в соцсетях появилось провокационное видео, которое якобы было снято с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Ролик носит весьма "смелый" характер, около 15 полуобнаженных молодых людей в нижнем белье и летных фуражках двигаются под песню Benny Benassi "Satisfaction".

    Спустя некоторое время об этом ролике заговорили по всей стране. Люди разделились на два лагеря, одни поддерживают мальчишек, а другие их осуждают. Вот и ребята из гимназии № 91 решили их поддержать своим клипом.

    - Мы, конечно, могли более эротично сделать, только обстановка не позволяла, - прокомментировал видео один из его создателей Давид Мурадян.

    И вот как на видео отреагировали пользователи сети:
    Archivator-RUS7 часов назад:
    - Это лучшая версия от любых школьников, которую я только видел. Прям молодцы. Только добавьте в название Satisfaction для лучшего поиска.

    Эмиль Джафаров:
    - Мощные парни).


    SHALNOI SERAF:
    - Сори ребят Эротичнее никак не могли).

    Akemi Keiko1:
    - Это шедевр!

    ManemagFan:
    - Богоподобно и стыдно одновременно.

    Егор Брацун:
    - Хоть бы разделись.
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    Метки: Уфа

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