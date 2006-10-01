Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска

В социальных сетях появилось видео снятое, как утверждает автор, в гимназии № 91, в Уфе. Там ребята танцуют под ту же песню, под которую двигались полуголые курсанты Ульяновского института.
Напомним, 16 января, утром в соцсетях появилось провокационное видео, которое якобы было снято с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Ролик носит весьма "смелый" характер, около 15 полуобнаженных молодых людей в нижнем белье и летных фуражках двигаются под песню Benny Benassi "Satisfaction".
Спустя некоторое время об этом ролике заговорили по всей стране. Люди разделились на два лагеря, одни поддерживают мальчишек, а другие их осуждают. Вот и ребята из гимназии № 91 решили их поддержать своим клипом.
- Мы, конечно, могли более эротично сделать, только обстановка не позволяла, - прокомментировал видео один из его создателей Давид Мурадян.
И вот как на видео отреагировали пользователи сети:
Archivator-RUS7 часов назад:
- Это лучшая версия от любых школьников, которую я только видел. Прям молодцы. Только добавьте в название Satisfaction для лучшего поиска.
Эмиль Джафаров:
- Мощные парни).
SHALNOI SERAF:
- Сори ребят Эротичнее никак не могли).
Akemi Keiko1:
- Это шедевр!
ManemagFan:
- Богоподобно и стыдно одновременно.
Егор Брацун:
- Хоть бы разделись.
Напомним, 16 января, утром в соцсетях появилось провокационное видео, которое якобы было снято с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Ролик носит весьма "смелый" характер, около 15 полуобнаженных молодых людей в нижнем белье и летных фуражках двигаются под песню Benny Benassi "Satisfaction".
Спустя некоторое время об этом ролике заговорили по всей стране. Люди разделились на два лагеря, одни поддерживают мальчишек, а другие их осуждают. Вот и ребята из гимназии № 91 решили их поддержать своим клипом.
- Мы, конечно, могли более эротично сделать, только обстановка не позволяла, - прокомментировал видео один из его создателей Давид Мурадян.
И вот как на видео отреагировали пользователи сети:
Archivator-RUS7 часов назад:
- Это лучшая версия от любых школьников, которую я только видел. Прям молодцы. Только добавьте в название Satisfaction для лучшего поиска.
Эмиль Джафаров:
- Мощные парни).
SHALNOI SERAF:
- Сори ребят Эротичнее никак не могли).
Akemi Keiko1:
- Это шедевр!
ManemagFan:
- Богоподобно и стыдно одновременно.
Егор Брацун:
- Хоть бы разделись.
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Метки: Уфа