Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии в ЗАГСАх начнут отговаривать желающих развестись

    slavin Сегодня, 11:5940
    В Башкирии в ЗАГСАх начнут отговаривать желающих развестись
    Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ФБС» реализует социальный проект «Что может быть семьи дороже?» с целью снижения количества разводов и разрешения конфликтных ситуаций, подталкивающих семейные пары к расторжению брака, сообщает «Башинформ».

    Проект запустят уже в этом году в Демском районе Уфы, Благовещенске, Благовещенском и Кармаскалинском районах. В ЗАГСах, районных и мировых судах организуют комнаты примирения, где специалисты по семейным отношениям будут общаться с парами, решившими развестись.

    В проекте будут анализироваться причины, приводящие к разводам, выработка вариантов их урегулирования и создание эффективной модели профилактики разводов. Независимые специалисты – медиаторы, помогут разобраться в семейном конфликте и урегулировать его.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    -->
    Система Orphus