В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних

Депутаты Башкирии ввели новый штраф. Теперь за неисполнение требований комиссии по делам несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность.Речь идет об учреждениях, занимающихся профилактикой безнадзорности и нарушениями среди детей и подростков. Прокурорские проверки показали, что эти организации часто игнорировали постановления, так как у комиссии по делам несовершеннолетних не было рычагов воздействия на них.Как пояснили в парламенте, теперь такой рычаг есть. За неисполнение постановления физические лица будут платить от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица – от 2 до 3 тысяч, юридические – от 5 до 7 тысяч рублей.Новый закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.