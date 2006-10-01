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    В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних

    slavin Сегодня, 12:2830
    В Башкирии ввели новый штраф в защиту несовершеннолетних
    Депутаты Башкирии ввели новый штраф. Теперь за неисполнение требований комиссии по делам несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность.

    Речь идет об учреждениях, занимающихся профилактикой безнадзорности и нарушениями среди детей и подростков. Прокурорские проверки показали, что эти организации часто игнорировали постановления, так как у комиссии по делам несовершеннолетних не было рычагов воздействия на них.

    Как пояснили в парламенте, теперь такой рычаг есть. За неисполнение постановления физические лица будут платить от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица – от 2 до 3 тысяч, юридические – от 5 до 7 тысяч рублей.

    Новый закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.
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