Нужно ли сдавать экзамены при замене водительского удостоверения при истечении срока его действия?

Начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов рассказал, нужно ли сдавать экзамены при замена водительского удостоверения при истечении срока его действия.Динар Гильмутдинов: В последнее время увеличилось количество обращений граждан в экзаменационные подразделения ГИБДД по замене водительских удостоверений. Обращаются даже граждане, остаток срока действия водительских прав которых достаточно длителен. Полагаем, это связано с размещением в некоторых СМИ информации о необходимости при замене прав прохождения экзаменационных испытаний. Сообщаем, что каких-либо изменений при оказании этой государственной услуги не имеется, при замене водительских удостоверений в связи с истечением срока их действия сдача экзаменов законодательством не предусмотрена.