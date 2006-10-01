В столице Олимпийских игр-2018 зафиксирована вспышка птичьего гриппа

С ноября текущего года в Южной Корее зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла), сообщает республиканский Роспотребнадзор.
Известно, что вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее столицы Южной Кореи - Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку в радиусе 230-300 километров.
По состоянию на 20 декабря выделено несколько штаммов высокопатогенного птичьего гриппа H5N6, при этом, по данным ведомства, случаев заболевания среди людей не обнаружено.
Роспотребнадзор Башкирии рекомендует лицам, планирующим поездку в Южную Корею, привиться от гриппа, отказаться от посещения птицеферм, избегать контактов с домашними и дикими птицами, а также с местами, загрязненными пометом птиц, не заходить в места забоя домашней птицы, не употреблять продукты птицеводства без термообработки и соблюдать стандартные правила гигиены.
При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.
Известно, что вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее столицы Южной Кореи - Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку в радиусе 230-300 километров.
По состоянию на 20 декабря выделено несколько штаммов высокопатогенного птичьего гриппа H5N6, при этом, по данным ведомства, случаев заболевания среди людей не обнаружено.
Роспотребнадзор Башкирии рекомендует лицам, планирующим поездку в Южную Корею, привиться от гриппа, отказаться от посещения птицеферм, избегать контактов с домашними и дикими птицами, а также с местами, загрязненными пометом птиц, не заходить в места забоя домашней птицы, не употреблять продукты птицеводства без термообработки и соблюдать стандартные правила гигиены.
При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.
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