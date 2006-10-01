В столице Олимпийских игр-2018 зафиксирована вспышка птичьего гриппа

С ноября текущего года в Южной Корее зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах в Гочанге (провинция Северная Чолла) и Енаме (провинция Южная Чолла), сообщает республиканский Роспотребнадзор.Известно, что вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 километрах южнее столицы Южной Кореи - Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку в радиусе 230-300 километров.По состоянию на 20 декабря выделено несколько штаммов высокопатогенного птичьего гриппа H5N6, при этом, по данным ведомства, случаев заболевания среди людей не обнаружено.Роспотребнадзор Башкирии рекомендует лицам, планирующим поездку в Южную Корею, привиться от гриппа, отказаться от посещения птицеферм, избегать контактов с домашними и дикими птицами, а также с местами, загрязненными пометом птиц, не заходить в места забоя домашней птицы, не употреблять продукты птицеводства без термообработки и соблюдать стандартные правила гигиены.При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.