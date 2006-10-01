В Уфу приехал Павел Грудинин, который баллотируется в президенты от КПРФ

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приехал в Уфу. Во вторник вечером его встретили в аэропорту «Уфа» местные коммунисты и артисты в национальных русских и башкирских костюмах. Гостю сыграли на курае и поднесли хлеб-соль.Официальная программа визита начнется в среду, 31 января. Сначала Грудинин планирует посетить мясокомбинат «Сава» в Туймазах. Во второй половине дня он даст пресс-конференцию в Уфе, выступит на региональном телевидении и проведет встречу с избирателями во Дворце молодежи.Напомним, что ЦИК РФ зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в президенты 12 января. О выдвижении директора «Совхоза имени Ленина» от КПРФ вместо Геннадия Зюганова стало известно в декабре на съезде партии.Кроме Грудинина, кандидатом зарегистрирован еще один партийный выдвиженец – Владимир Жириновский.Напомним, ранее группа депутатов-коммунистов в Башкирии обратилась к Грудинину с жалобой на бизнесмена Александра Баутского, который занял место в Горсовете Уфы после ухода лидера башкирских коммунистов Юнира Кутлугужина в Госсобрание.