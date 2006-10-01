В Башкирии утвердили размер выплат на каждого ребенка в многодетных семьях

В Башкирии утверждено положение о порядке предоставления многодетным малоимущим семьям единовременных денежных выплат (ЕДВ) на каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим. Средства будут выплачиваться до наступления трехлетнего возраста включительно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Как уточнила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова, право на получение выплат получат семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума для детей, установленного в Башкирии на момент подачи документов. На сегодняшний день эта величина составляет 8,483 тысячи рублей. Размер единовременной выплаты в текущем году составит 8,993 тысячи рублей.