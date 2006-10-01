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    Николай Сванидзе подрался с Максимом Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

    slavin Сегодня, 12:2362
    Николай Сванидзе подрался с Максимом Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда»
    В прямом эфире радио «Комсомольская правда» после спора о роли личности Сталина в истории произошла короткая рукопашная схватка между известным либеральным телеведущим Николаем Сванидзе и публицистом Максимом Шевченко, из которой последний вышел очевидным победителем.

    Скандально известный либеральный тележурналист заявил, что Сталин довёл СССР до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии.

    Шевченко ответил, что наша страна стала единственной, которая дала отпор фашистским захватчикам, в отличие от европейских держав, вставших на колени перед Гитлером:

    «Наши командующие и офицеры сражались, и благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захватчикам».

    Он добавил, что сам Сванидзе плюёт на могилы наших предков, погибших под Москвой, делая такие наглые заявления.

    В ответ Николай Карлович назвал Максима Леонардовича мерзавцем:

    «Врёшь ты, мерзавец! Я не плюю на могилы, у меня отец воевал!»

    Затем он опрометчиво добавил, что если бы тот был ближе, то получил бы по морде.

    Шевченко резко ответил, предложив ему осуществить свою угрозу:

    «Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде, встань и дай, ссыкло такое!»

    Сторонник либеральных взглядов справился с неуверенностью, встал и подошел к оппоненту.

    Ведущая безуспешно пыталась погасить начавшийся конфликт и остановить мужчин, призывая их к взаимному уважению, но было уже поздно.

    Сванидзе успел нанести лишь одну пощёчину, а в ответ сразу получил серию мощных ударов от более тяжелого оппонента.

    Крюки Шевченко свалили недруга на пол, после чего дерущихся разняли сотрудники радиопередачи. Затем они начали обсуждать продолжение драки и кто же настоящий виновник произошедшего.
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