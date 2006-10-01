Николай Сванидзе подрался с Максимом Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» после спора о роли личности Сталина в истории произошла короткая рукопашная схватка между известным либеральным телеведущим Николаем Сванидзе и публицистом Максимом Шевченко, из которой последний вышел очевидным победителем.Скандально известный либеральный тележурналист заявил, что Сталин довёл СССР до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии.Шевченко ответил, что наша страна стала единственной, которая дала отпор фашистским захватчикам, в отличие от европейских держав, вставших на колени перед Гитлером:«Наши командующие и офицеры сражались, и благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захватчикам».Он добавил, что сам Сванидзе плюёт на могилы наших предков, погибших под Москвой, делая такие наглые заявления.В ответ Николай Карлович назвал Максима Леонардовича мерзавцем:«Врёшь ты, мерзавец! Я не плюю на могилы, у меня отец воевал!»Затем он опрометчиво добавил, что если бы тот был ближе, то получил бы по морде.Шевченко резко ответил, предложив ему осуществить свою угрозу:«Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде, встань и дай, ссыкло такое!»Сторонник либеральных взглядов справился с неуверенностью, встал и подошел к оппоненту.Ведущая безуспешно пыталась погасить начавшийся конфликт и остановить мужчин, призывая их к взаимному уважению, но было уже поздно.Сванидзе успел нанести лишь одну пощёчину, а в ответ сразу получил серию мощных ударов от более тяжелого оппонента.Крюки Шевченко свалили недруга на пол, после чего дерущихся разняли сотрудники радиопередачи. Затем они начали обсуждать продолжение драки и кто же настоящий виновник произошедшего.