Николай Сванидзе подрался с Максимом Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» после спора о роли личности Сталина в истории произошла короткая рукопашная схватка между известным либеральным телеведущим Николаем Сванидзе и публицистом Максимом Шевченко, из которой последний вышел очевидным победителем.
Скандально известный либеральный тележурналист заявил, что Сталин довёл СССР до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии.
Шевченко ответил, что наша страна стала единственной, которая дала отпор фашистским захватчикам, в отличие от европейских держав, вставших на колени перед Гитлером:
«Наши командующие и офицеры сражались, и благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захватчикам».
Он добавил, что сам Сванидзе плюёт на могилы наших предков, погибших под Москвой, делая такие наглые заявления.
В ответ Николай Карлович назвал Максима Леонардовича мерзавцем:
«Врёшь ты, мерзавец! Я не плюю на могилы, у меня отец воевал!»
Затем он опрометчиво добавил, что если бы тот был ближе, то получил бы по морде.
Шевченко резко ответил, предложив ему осуществить свою угрозу:
«Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде, встань и дай, ссыкло такое!»
Сторонник либеральных взглядов справился с неуверенностью, встал и подошел к оппоненту.
Ведущая безуспешно пыталась погасить начавшийся конфликт и остановить мужчин, призывая их к взаимному уважению, но было уже поздно.
Сванидзе успел нанести лишь одну пощёчину, а в ответ сразу получил серию мощных ударов от более тяжелого оппонента.
Крюки Шевченко свалили недруга на пол, после чего дерущихся разняли сотрудники радиопередачи. Затем они начали обсуждать продолжение драки и кто же настоящий виновник произошедшего.
Скандально известный либеральный тележурналист заявил, что Сталин довёл СССР до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии.
Шевченко ответил, что наша страна стала единственной, которая дала отпор фашистским захватчикам, в отличие от европейских держав, вставших на колени перед Гитлером:
«Наши командующие и офицеры сражались, и благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор нацистским захватчикам».
Он добавил, что сам Сванидзе плюёт на могилы наших предков, погибших под Москвой, делая такие наглые заявления.
В ответ Николай Карлович назвал Максима Леонардовича мерзавцем:
«Врёшь ты, мерзавец! Я не плюю на могилы, у меня отец воевал!»
Затем он опрометчиво добавил, что если бы тот был ближе, то получил бы по морде.
Шевченко резко ответил, предложив ему осуществить свою угрозу:
«Да пожалуйста, вот я тут, дай по морде, встань и дай, ссыкло такое!»
Сторонник либеральных взглядов справился с неуверенностью, встал и подошел к оппоненту.
Ведущая безуспешно пыталась погасить начавшийся конфликт и остановить мужчин, призывая их к взаимному уважению, но было уже поздно.
Сванидзе успел нанести лишь одну пощёчину, а в ответ сразу получил серию мощных ударов от более тяжелого оппонента.
Крюки Шевченко свалили недруга на пол, после чего дерущихся разняли сотрудники радиопередачи. Затем они начали обсуждать продолжение драки и кто же настоящий виновник произошедшего.
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.