С 1 февраля повышены ежемесячные выплаты для федеральных льготников

С 1 февраля на 2,5% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). На эти цели в бюджете ПФР запланировано 450,6 млрд рублей.Также на 2,5% проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. С сегодняшнего дня его стоимость составит 1,075 тысячи рублей в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 828 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 128 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей.В настоящее время в стране числятся более 15,4 млн льготников, которым положены выплаты. Это инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие категории.