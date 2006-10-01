В бюджет Башкортостана дополнительно поступят около 10 миллиардов рублей

Депутаты Курултая намерены внести изменения в главный финансовый документ республики, предполагающие увеличение доходной части.Законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был поддержан сегодня профильным Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и планируется к рассмотрению на ближайшем пленарном заседании парламента. Дополнительные деньги республика получит, за счет увеличения объема налоговых доходов на 6,7 миллиарда рублей и за счет субсидий из федерального бюджета в объеме 3 миллиардов. Средства планируется направить на строительство социальных объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан и на создание нового восточного выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал».