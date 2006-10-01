В Башкортостане проиндексируют детские пособия

С 1 февраля в республике ожидается индексация пособий, связанных с детьми и материнством. Их размер будет увеличен на 2,5%.Денежные выплаты были увеличены в связи со специальным постановлением Правительства России. Так, например, мамы будут получать 3 тысячи 613 рублей 68 копеек в случае рождения первенца и больше 7 тысяч - за второго и последующего ребенка. Выплаты будут идти до достижения полутора лет. Напомним, единовременное пособие после рождения ребенка теперь составляет около 19 тысяч 300 рублей. Предельная сумма пособия по уходу за ребенком установлена на отметке в 24,5 тысячи за календарный месяц.