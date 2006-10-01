Олег Тактаров рассказал, как чиновники возили своих любовниц на Олимпиаду в самолете для спортсменов

Боец UFC и актер Олег Тактаров в интервью Sports.ru рассказал, как российские чиновники возили на Олимпиады своих любовниц в самолетах для спортсменов и назвал бывшего главу Минспорта Виталия Мутко "преступником"."Я знаю, что у нас это было, есть и будет... Две причины, которые сильно ударили по результатам. Во-первых, всех привезли в Канаду (речь идет об Олимпиаде-2010) за два дня до начала соревнований. Хотя нужно минимум семь дней адаптации. Лучше - две недели. Но денег выделили только на определенное число рейсов, и спортсмены полетели вместе с чиновниками. Полные самолеты летели с чиновниками и их женами, любовницами. С эшелонами мразей. Атлеты просто вешались от них пьяных", - рассказал он.Тактаров отметил, что об этом ему рассказали, когда он был в компании свыше 20 российских олимпийцев."Не скажу фамилии, чтобы людей не подставлять. Но они все в один голос говорили, что это такое свинство: "Нам выступать через два дня. Мы летим на самолете. Только засыпаешь - подходит пьяный чиновник, у которого любовница сидит с сигаретой в зубах: "Ну че, пацаны, выиграем Олимпиаду?".Второй причиной провала Тактаров назвал низкокачественный российский допинг, который уступает западным аналогам."Химия в России просто в жопе. Все эти астматики – ерунда. Это как мельдоний вонючий, который ни на что не влияет. На самом деле за границей фармакология так далеко шагнула, что нам уже не догнать. Ее не могут обнаружить и юридически правильно оформляют. Когда все это говорил, на меня смотрели как на врага народа. Но ни в чем не ошибся. Я просто это знаю, потому что профессионал. И не обманываю. Или молчу, или рассказываю как есть", - заключил боец.Также в интервью он заявил, что бывший министр спорта Виталий Мутко - преступник."Моя Федерация входит в IMMAF, как и еще сотни стран. Я прислушивался к их мнению. Они советовали не регистрироваться в преступной организации – Минспорта при Мутко. Он ведь продажный преступник, который продал страну. Очень непопулярен на Западе".Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россию на Играх будут представлять 169 спортсменов, которые выступят под нейтральным флагом. Многие лидеры российской сборной не получили приглашение, несмотря на то что их имена ранее не назывались в рамках расследования допингового скандала.Тактаров – мастер спорта по самбо и бывший инструктор по боевым искусствам. В 90-е он уехал из России в США, где поступил в театральную академию в Голливуде и под псевдонимом «Русский медведь» начал карьеру в UFC, правила которой сильно отличались от того, что есть сейчас. На первых соревнованиях разрешались почти любые удары и приемы, а схватка продолжалась более 30 минут или без ограничения по времени.В 1995 году Олег выиграл чемпионский титул на турнире UFC 6 и в истории организации до сих пор остается единственным победителем из России. В 2003-м по опросу болельщиков Тактаров вошел в топ-10 самых популярных бойцов промоушена. В 1997-м в США вышли первые фильмы с участием бойца. Сейчас на его счету более 20 картин в Голливуде.– Сегодня вы снимались в кино. Что за проект?– Рекламный подсъем для «Острова обреченных» на «НТВ». Будет обалденнейший сериал – триллер, драма, детектив. «Шерлок» отдыхает. До этого были пробы для новой версии «Конька-Горбунка».– Почему вы в Москве, а не в Голливуде?– Там скучно. Весело первые лет 10, потом эйфория проходит. Год назад снимался два месяца в Атланте – чуть не повесился. В глазах у людей нет жизни. Смотришь на детей – полная деградация. В Калифорнии сейчас разрешили легально курить траву – это только ускоряет процесс. Тепличные условия расслабляют.– Траву используют даже в медицинских целях.– Придумать можно что угодно. Если трава чистая и без химии, может, она и ничего. Но обычно, когда человек курит, ему ничего неинтересно. Вижу это по друзьям. В арабском есть слово, которое переводится как иссушенный мозг. Вот у них так.– В чем это проявляется?– В интересе к жизни, в том, как человек общается. Нормальный ребенок – энергичный, ходит на занятия. А там: «Эээ, мааааа, я пошлааааа». Замедленная речь. Все эти слова: «Мне скучно». Как еще объяснить отличие человека от обезьяны? Я не сравниваю, просто у одних глаза блестят, энергия бьет, а там у детей ничего такого нет.– Через 30 лет Америка вымрет?– Это маленький срок. Плюс у них постоянная подпитка из других регионов. Думаю, те, кто должны скуриться – скурятся. Какое-то поколение пострадает. Потом люди сделают выводы, одумаются. Но если бы это все продавалось нелегально, пострадал бы 1%, а сейчас пострадают 15-20%.