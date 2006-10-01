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    Уральская школьница попала в книгу рекордов России за молниеносную сборку автомата

    slavin Вчера, 15:0062
    Уральская школьница попала в книгу рекордов России за молниеносную сборку автомата
    Школьнице из города Лесной Анне Носовой всего 15, но в обращении с автоматом Калашникова она даст фору многим мужчинам. На днях Аня и вовсе установила рекорд России за молниеносную сборку автомата. Серьезное оружие девочка разобрала и собрала за 21,87 секунд. И это, по словам тренера, еще не самый лучший Анин результат.

    - Вообще неполную разборку-сборку автомата Аня выполняет за 18 секунд. Когда устанавливала рекорд, ей, видимо, помешало стеснение, - говорит тренер и директор Военно-патриотического клуба «Грифон» Иван Чусовлянкин. - Анин рекорд мы записывали на видео в соответствии с техническими требованиями Книги рекордов России. Вообще разборка-сборка автомата - это базовый навык любого курсанта военно-патриотического клуба. Но наша Аня настоящий боец! Поставили задачу сделать рекорд - сделала!

    В военно-патриотический клуб Аня пришла год назад. Позвал товарищ по школе, который на тот момента уже был курсантом клуба.

    - Родители Ани поначалу с сомнением отнеслись к ее интересу. Все-таки папа у нее ветеран боевых действий, прошел Чечню, - рассказывает Иван. – Он не понаслышке знает, что быть военным непросто. Это дисциплина, это высокая степень ответственности, это серьезные требования, это особая форма одежды и прочее. Родители переживали, что Аня не справится. Но она очень целеустремленная, упорная и сильная девочка. Если она за что-то и берется, то по-взрослому.

    - Аня настоящий боец! - рассказывает о девочке ее тренер Иван Чусовлянкин Фото: Книга рекордов России
    Кстати, с момента, когда был зарегистрирован рекорд, Аня установила еще два новых.

    - В середине января мы приняли участие в телепроекте федерального канала, где дети показывают свои таланты, - с гордостью добавляет Иван, –и там Анна продемонстрировала наименьшее время неполной разборки-сборки пяти автоматов Калашникова и разборку-сборку автомата Калашникова с закрытыми глазами, установив два новых рекорда России.

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