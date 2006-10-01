В Башкирии вводят новые единовременные выплаты молодым специалистам в 300 тысяч и 500 тысяч рублей

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал, что с этого года специалисты агропромышленного комплекса будут получать дополнительную финансовую поддержку.
Так, по 500 тысяч рублей будут выплачивать специалистам с высшим образованием и по 300 тысяч рублей – специалистам со средним профессиональным образованием. Разумеется, при условии, что они пойдут работать в сельское хозяйство.
Как сообщил Рустэм Хамитов, соответствующие изменения уже внесены в Указ о поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Так, по 500 тысяч рублей будут выплачивать специалистам с высшим образованием и по 300 тысяч рублей – специалистам со средним профессиональным образованием. Разумеется, при условии, что они пойдут работать в сельское хозяйство.
Как сообщил Рустэм Хамитов, соответствующие изменения уже внесены в Указ о поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
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