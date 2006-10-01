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    Власти Башкирии обеспечат выплату зарплат не ниже МРОТ

    slavin Сегодня, 09:0852
    Власти Башкирии обеспечат выплату зарплат не ниже МРОТ
    Новый региональный Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Башкирии составляет 10913 рублей, а с 1 мая достигнет 12838 рублей. Зарплаты в регионе не могут быть ниже этого показателя. Напомним, об этом заявил 1 февраля в Доме Правительства на заседании республиканской трехсторонней комиссии вице-премьер Салават Сагитов.

    В Башкирии повышение зарплат затронет около 20 000 бюджетников. На эти цели будет потрачено 621 млн рублей.

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.
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