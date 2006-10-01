Первые заболевшие свиным гриппом зафиксированы в Башкирии

На днях в Башкирии появились первые заболевшие свиным гриппом. У заболевших лабораторно обнаружены штаммы свиного гриппа и вируса В. Об этом в интервью «Вестям» рассказал главный государственный санитарный врач РБ Евгений Степанов. В медицинских учреждениях пациентам оказывается вся необходимая помощь.Напомним, в случае заболевания, медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачу.Характерной особенностью болезни является раннее появление осложнений. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Самый высокий риск развития тяжелой формы болезни угрожает трем группам: беременным женщинам, детям в возрасте до двух лет и людям с хроническими болезнями легких, в том числе с астмой.