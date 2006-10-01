Россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов

В России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина. По одному из вариантов, снять средства можно будет только совершив покупку, по другому – без привязки к оплате товара.



В частности, такую услугу тестирует Сбербанк. Запуск сервиса запланирован на II квартал текущего года.



Возможность предоставления подобной услуги изучает и платежная система Mastercard, которая уже проводила тесты с несколькими банками, в том числе ВТБ и «Русским стандартом», пишет газета «Ведомости».



Издание описывает, как будет работать технология Mastercard: клиент расплачивается за товар по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк одобряет покупку и выдачу наличных. Отмечается, что запрашиваемая сумма будет ограниченной.



По словам другого собеседника издания, Сбербанк тестировал как вариант Mastercard, который привязан к обязательному совершению покупки, так и другой — без привязки к оплате товара. В итоге Сбербанк признал предпочтительным последний вариант.



В декабре сообщалось, что на банковские или сим-карты предлагают записывать уникальные идентификаторы россиян с информацией о положенных им льготах.



Как сообщили газете в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Mastercard уже обращалась к ним с вопросом, будет ли соответствовать законодательству выдача наличных в торговых точках при условии оплаты товаров. Предварительно служба пришла к выводу, что при прочих равных условиях это не приведет к ограничению конкуренции. Требование совершить покупку для снятия наличных связано с особенностями регулирования за рубежом, пояснила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.



Предправления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева отметила, что возможность выдавать наличные через кассы магазинов позволит банкам (прежде всего Сбербанку) сэкономить на банкоматах и наличных, которые не приносят доход. Представитель Mastercard добавил, что, по данным исследований, доступность снятия наличных влияет на то, что люди оставляют больше средств на картах.

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