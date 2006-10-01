ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав

Госавтоинспекция не планирует переэкзаменовывать автомобилистов на знание правил дорожного движения, срок водительских удостоверений которых истек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России."В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений, не предусматривается", - сказали в МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.Ранее Союз автошкол предложил ГИБДД обязать водителей пересдавать экзамены на знание правил дорожного движения, если срок их водительских удостоверений истек. В МВД сообщали, что ведомство получило и рассмотрит данный документ."Разработка и реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения возложена на МВД России, которое, реализуя свои полномочия, вносит предложения, в том числе, по порядку допуска к участию в дорожном движении. К данной работе могут привлекаться и иные органы исполнительной власти, организации и эксперты в указанной области", - заключили в МВД.