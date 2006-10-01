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    Владимир Путин наградил двоих врачей из Башкирии

    slavin Сегодня, 14:1161
    Владимир Путин наградил двоих врачей из Башкирии
    Врачи из Башкирии получат награды от Владимира Путина. Президент подписал указ о награждении двоих работников здравоохранения, которые трудятся в уфимских больницах.

    Заведующему отделением колопроктологии Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова Салавату Хасанову присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Главный врач уфимского роддома №3 Зухра Гурова стала «Заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации».

    Салават Хасанов - доктор медицинских наук, врач высшей категории, главный внештатный колопроктолог Минздрава РБ, заслуженный врач Башкирии, победитель конкурса «Лучший врач» 2011 года в номинации «Лучший хирург».

    Зухра Гурова - кандидат медицинских наук, врач высшей категории, отличник здравоохранения и заслуженный врач РБ.
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