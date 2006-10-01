Авторизация


    • Забыли пароль?

    Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филиппова

    slavin Вчера, 15:33125
    Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филиппова
    Ведомый из пары Су-25 прикрывал катапультировавшегося и ведущего бой на земле с террористами майора Филипова, пока хватало топлива. Пытаясь спасти командира, летчик подбил как минимум два автомобиля боевиков. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда»

    3 февраля пара российских штурмовиков выполняла облет в зоне деэскалации «Идлиб». Ведущим был Роман Филипов. Боевикам удалось подбить его самолет из переносного зенитного ракетного комплекса — ракета попала в правый двигатель. Летчик пытался удержать самолет в воздухе, однако двигатели вышли из строя один за другим. Филипов катапультировался и принял бой на земле. Будучи тяжело ранен и окружен, он подорвал себя гранатой

    «Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!». «Да, вижу!», ответил ведущий.
    А потом так спокойно, словно это было сказано о чем-то обыденном и второстепенном: «В меня попали…». И следом: «Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится…». И секунд через двадцать крайнее: «Вызывай ПСО… (поисково-спасательный отряд — прим. ТАСС)», — рассказал летчик ведомого Су-25.

    Затем Филипов приказал летчику второго штурмовика «уходить в облака», однако пилот пытался ударами с воздуха отогнать террористов

    «Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля, — рассказал летчик. — В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки . Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома»

    Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Майор был летчиком первого класса с налетом — 1300 часов, на его счету — 80 боевых вылетов. Это была его вторая командировка в Сирию
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Учебный полет Миг-25 в Алжире завершился катастрофой
      Принадлежащий ВВС Алжира советский истребитель Миг-25 потерпел крушение, совершая учебный полет. Военный самолет упал в Хасси Бахбах недалеко от Центрального воздушного полигона в северной части Алжира. Летчик истребителя успел совершить катапультирование.
    • В США при старте взорвалась ракета-носитель
      Antares – так называлась ракета-носитель, которая не смогла отправиться на МКС взорвавшись на старте на космодроме находящемся в штате Вирджиния.
    • Самая известная фотография солдата Великой Отечественной
      А вы знаете историю ее возникновения? Младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов в атаку. Это, пожалуй, самое известное фото Великой Отечественной войны, наравне с которым разве что фотография Знамени Победы над рейхстагом. А. Еременко погиб через несколько секунд после того, как был сделан снимок.
    • Олег Тактаров рассказал, как чиновники возили своих любовниц на Олимпиаду в ...
      Боец UFC и актер Олег Тактаров в интервью Sports.ru рассказал, как российские чиновники возили на Олимпиады своих любовниц в самолетах для спортсменов и назвал бывшего главу Минспорта Виталия Мутко "преступником".
    • Как сэкономить автомобильное топливо зимой: 8 способов
      Статистика утверждает: средний российский автомобилист накатывает в год около 15 тысяч километров. А при нынешней стоимости литра бензина в 33-36 рублей расходы на него превысят 50 тысяч рублей в год - полторы среднероссийские месячные зарплаты. Вывод один: надо экономить. Но как?
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    -->
    Система Orphus