Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филиппова

Ведомый из пары Су-25 прикрывал катапультировавшегося и ведущего бой на земле с террористами майора Филипова, пока хватало топлива. Пытаясь спасти командира, летчик подбил как минимум два автомобиля боевиков. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда»



3 февраля пара российских штурмовиков выполняла облет в зоне деэскалации «Идлиб». Ведущим был Роман Филипов. Боевикам удалось подбить его самолет из переносного зенитного ракетного комплекса — ракета попала в правый двигатель. Летчик пытался удержать самолет в воздухе, однако двигатели вышли из строя один за другим. Филипов катапультировался и принял бой на земле. Будучи тяжело ранен и окружен, он подорвал себя гранатой



«Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!». «Да, вижу!», ответил ведущий.

А потом так спокойно, словно это было сказано о чем-то обыденном и второстепенном: «В меня попали…». И следом: «Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится…». И секунд через двадцать крайнее: «Вызывай ПСО… (поисково-спасательный отряд — прим. ТАСС)», — рассказал летчик ведомого Су-25.



Затем Филипов приказал летчику второго штурмовика «уходить в облака», однако пилот пытался ударами с воздуха отогнать террористов



«Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля, — рассказал летчик. — В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки . Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома»



Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Майор был летчиком первого класса с налетом — 1300 часов, на его счету — 80 боевых вылетов. Это была его вторая командировка в Сирию

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.