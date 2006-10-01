В Башкирии 1 марта 2018 года завершается «дачная амнистия» для индивидуальных жилых домов

Именно до этой даты государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на завершенный строительством объект ИЖС осуществляется лишь на основании технического плана, в состав которого в обязательном порядке входит разрешение на строительство. После 1 марта, в случае если срок действия "дачной амнистии" не будет продлен, для оформления прав потребуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.Данный срок (1 марта 2018 года) установлен именно для оформления права собственности на объекты ИЖС. Для оформления права на земельные участки, которые были предоставлены гражданам до 30.10.2001 года для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, а также индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, а также других построек, возведенных на таких земельных участках: садовых и дачных домов, хозяйственных построек, бань, индивидуальных гаражей, «дачная амнистия» сроком не ограничена.Таким образом, гражданам, желающим в упрощенном порядке (без получения разрешения на ввод) оформить право на жилой дом, стоит поспешить с подачей документов до 1 марта текущего года.Подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на ИЖС можно через офисы приема МФЦ или в электронном виде через портал Росреестра.1) заявление об одновременном государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав (оформляется сотрудником приема);2) технический план, изготовленный в соответствии с законодательством с приложением разрешения на строительство (составляется кадастровым инженером);3) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на землю не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.Кроме того, необходимо уплатить предусмотренную Налоговым кодексом Российской Федерации государственную пошлину, размер которой для физического лица составляет 350 рублей. Отдельно процедуры по регистрации и учету составляют 7 и 5 рабочих дней, одновременная процедура – 10 рабочих дней. Если документы и заявление поданы через МФЦ, эти сроки увеличиваются еще на 2 рабочих дня.