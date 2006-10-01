Кто из школьников Башкирии может рассчитывать на бесплатное питание

Бесплатное питание в школах могут получать дети, воспитывающиеся в многодетных малоимущих семьях. Об этом сообщили в Министерстве образования республики.Льгота в виде бесплатного питания для обучающихся общеобразовательных организаций до достижения ими 18 лет, проживающих в многодетных семьях, имеющих в своём составе трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленную в Республике Башкортостан, регламентирована законом РБ 24 июля 2000 года № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан».– Требование внести доплату за питание обучающихся общеобразовательных организаций из числа многодетных малоимущих за счет родительского взноса не является правомерным и противоречит действующему законодательству в сфере государственной поддержки многодетных семей, – напомнили в Министерстве.