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    Жители Башкирии будут получать повышенные ежемесячные выплаты

    slavin Сегодня, 14:0279
    Жители Башкирии будут получать повышенные ежемесячные выплаты
    В Башкирии размер ежемесячных социальных выплат вырос с 1 февраля на 2,5 процента. Сейчас получателями выплат в регионе являются 325 тысяч человек.

    В Пенсионном фонде республики уточняют, что ежемесячные выплаты полагаются участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, «чернобыльцам», «семипалатинцам», инвалидам и другим категориям федеральных льготников.

    С этого месяца стоимость набора социальных услуг составляет рублей 19 копеек, в том числе: 828 рублей 14 копеек – на бесплатные лекарства; 128 рублей 11 копеек – на санаторно-курортное лечение; 118 рублей 94 копейки – на бесплатный проезд на пригородном поезде, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
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