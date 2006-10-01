Жители Башкирии будут получать повышенные ежемесячные выплаты

В Башкирии размер ежемесячных социальных выплат вырос с 1 февраля на 2,5 процента. Сейчас получателями выплат в регионе являются 325 тысяч человек.В Пенсионном фонде республики уточняют, что ежемесячные выплаты полагаются участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, «чернобыльцам», «семипалатинцам», инвалидам и другим категориям федеральных льготников.С этого месяца стоимость набора социальных услуг составляет рублей 19 копеек, в том числе: 828 рублей 14 копеек – на бесплатные лекарства; 128 рублей 11 копеек – на санаторно-курортное лечение; 118 рублей 94 копейки – на бесплатный проезд на пригородном поезде, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.