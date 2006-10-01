Правительство Башкирии вложит 19 млн рублей в создание молочной кухни

В Башкирии появится молочная фабрика-кухня детского питания. Правительство республики поддержало инициативу Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей.Молочную кухню откроют в Стерлитамаке к 2019 году. Обслуживать она будет и другие муниципалитеты – Салават, Кумертау, Ишимбайский и Мелеузовский районы.Обеспечивать детским питанием планируют семьи с детьми до 3 лет через электронную продуктовую карту. По предварительным подсчетам, молоко, творог, кефир и другие кисломолочные продукты будут получать 2 тысячи семей.На реализацию проекта из бюджета Башкирии выделят 19,3 млн рублей. Этого хватит на покупку и монтаж оборудования. Сырье власти будут закупать у местных сельхозпроизводителей.