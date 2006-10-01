В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми

Размеры пособий увеличены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 г. № 74 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 г.»Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ сообщает о размерах пособий с учетом районного коэффициента.Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет:• 3 613, 68 рубля – по уходу за первым ребенком;• 7227,35 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми.При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 19 272, 95 рублей.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 722,74 рублей.Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком, для пособий, назначенных с 1 января 2018 года, составляет 24 536,57 рублей за календарный месяц.Обращаем внимание также на то, что ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком для работающих граждан в связи с повышением МРОТ с 01 января 2018 года не может быть ниже 4364 рублей 94 копеек в нашей республике.С первого января текущего года МРОТ в России составил 9 489 рублей.Кроме этого проиндексировано пособие на погребение - 6556,51 руб.