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    В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми

    slavin Сегодня, 10:22114
    В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
    С 1 февраля 2018 года проиндексированы пособия семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился на 2,5 процента.

    Размеры пособий увеличены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 г. № 74 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 г.»

    Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ сообщает о размерах пособий с учетом районного коэффициента.

    Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составляет:

    • 3 613, 68 рубля – по уходу за первым ребенком;

    • 7227,35 рублей — по уходу за вторым и последующими детьми.

    При рождении ребенка родители получат единовременное пособие в сумме 19 272, 95 рублей.

    Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 722,74 рублей.

    Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком, для пособий, назначенных с 1 января 2018 года, составляет 24 536,57 рублей за календарный месяц.

    Обращаем внимание также на то, что ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком для работающих граждан в связи с повышением МРОТ с 01 января 2018 года не может быть ниже 4364 рублей 94 копеек в нашей республике.

    С первого января текущего года МРОТ в России составил 9 489 рублей.

    Кроме этого проиндексировано пособие на погребение - 6556,51 руб.
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