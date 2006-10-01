В Башкирии пройдет конкурс юных талантов «Мини Мисс Уфа - 2018»

В марте месяце 2018 года состоится прекрасный весенний праздник для всех жителей города Уфы - конкурс юных талантов «Мини Мисс Уфа - 2018». Организатором мероприятия традиционно является модельное агентство «Премьера».Конкурс проводится среди самых талантливых девочек города Уфы, с целью выявления творческого потенциала, развития у конкурсанток артистизма, чувства стиля и моды, да и просто для того, чтобы получить заряд хорошего настроения, позитива для участников и зрителей! Конкурс «Мини Мисс - Уфа» - это особенное мероприятие, здесь нет проигравших, ведь каждая участница становится победительницей в одной из номинаций и получает в финале диплом, цветы и подарки.Каждая девочка в возрасте от 4 до 14 лет, может принять участие в данном конкурсе. Так же, в этом году снова предоставляется возможность принять участие представительницам прекрасного пола не только из Уфы, но и из городов и районов Республики Башкортостан. «Юная Краса Башкортостана» - именно эта номинация введена в программу проведения данного громкого события!Юным участницам предстоит соревноваться в четырех конкурсных выходах. Сначала — fashion выход в стиле «casual» с самопрезентацией. Второй выход - в национальном костюме разных народов мира, тут каждая из участниц может проявить себя и выделиться за счет яркого и смелого образа, тем самым изучая и познавая колорит других стран. Затем — конкурс талантов, дающий возможность показать членам жюри и зрителям, что, несмотря на юный возраст, уже обладаешь всевозможными творческими способностями. Завершится шоу самым интригующим моментом вечера - дефиле в вечернем стиле и церемонией награждения.Участие в детских конкурсах красоты и талантов не только дает возможность получить яркие впечатления, но также является первым шагом в волшебный мир подиума. У тех девочек, которые всерьез заинтересуются этим миром, есть реальный шанс продолжить знакомство с ним и сделать первые шаги в карьере.