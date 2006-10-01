В Башкирии с 7 апреля стартуют экологические субботники. Как сообщает правительство региона, главная задача уборок — улучшение санитарно-экологического состояния территорий.
Органам государственной власти правительство поручило обеспечить проведение субботников на закрепленных территориях муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям.
Субботники будут проводиться до 12 мая.
Органам государственной власти правительство поручило обеспечить проведение субботников на закрепленных территориях муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям.
Субботники будут проводиться до 12 мая.
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