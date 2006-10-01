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    В Башкирии с 7 апреля стартуют экологические субботники

    slavin Сегодня, 09:2451
    В Башкирии с 7 апреля стартуют экологические субботники
    В Башкирии с 7 апреля стартуют экологические субботники. Как сообщает правительство региона, главная задача уборок — улучшение санитарно-экологического состояния территорий.

    Органам государственной власти правительство поручило обеспечить проведение субботников на закрепленных территориях муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям.

    Субботники будут проводиться до 12 мая.
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