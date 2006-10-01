В Башкирии с 7 апреля стартуют экологические субботники

В Башкирии вступили в силу поправки о сокращении сроков выплаты маткапитала

С сегодняшнего дня в республике и по всей России вступают в силу изменения, внесенные постановлением Правительства РФ в Правила направления средств материнского капитала. Теперь получить выплаты можно будет в более короткие сроки.