В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя в ресторанах и кафе. Депутаты Курултая уже подготовили поправки в закон, их рассмотрят на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.Речь идет о новых полномочиях Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей. Теперь ведомство будет выдавать лицензию на розничную продажу алкоголя не только магазинами, но и заведениям общественного питания. За Госкомитетом также закрепят обязанность отчитываться перед федеральным центром о дополнительных местных ограничениях на продажу алкоголя. Например, в день Последнего звонка в Башкирии действует полный запрет на продажу спиртосодержащих напитков.По словам председателя парламента Константина Толкачева, новый законопроект разработали после изменений в федеральном законодательстве.