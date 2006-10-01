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    В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя

    slavin Сегодня, 12:24105
    В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя
    В Башкирии изменятся правила продажи алкоголя в ресторанах и кафе. Депутаты Курултая уже подготовили поправки в закон, их рассмотрят на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.

    Речь идет о новых полномочиях Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей. Теперь ведомство будет выдавать лицензию на розничную продажу алкоголя не только магазинами, но и заведениям общественного питания. За Госкомитетом также закрепят обязанность отчитываться перед федеральным центром о дополнительных местных ограничениях на продажу алкоголя. Например, в день Последнего звонка в Башкирии действует полный запрет на продажу спиртосодержащих напитков.

    По словам председателя парламента Константина Толкачева, новый законопроект разработали после изменений в федеральном законодательстве.
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