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    В Башкирии чиновников наказали за некачественную уборку снега и мусора

    slavin Сегодня, 12:2864
    В Башкирии чиновников наказали за некачественную уборку снега и мусора
    В Башкирии прокуроры наказали чиновников за некачественную уборку снега и мусора.

    Например, в Белебее привлекли к ответственности 30 сотрудников органов местного самоуправления и подрядных организаций. По сообщению прокуратуры РБ, городские улицы плохо очищались от снега.

    В некоторых населённых пунктах не освещались автобусные остановки, пешеходные переходы, участки дороги возле социально значимых объектов. В селе Раевка Альшеевского района коммунальщики не вывозили из дворов бытовой мусор.

    После проверок все нарушения были устранены. В Аскинском, Балтачевском, Кигинском, Чишминском районах организовали утилизацию ртутьсодержащих ламп.
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