В Башкирии чиновников наказали за некачественную уборку снега и мусора

В Башкирии прокуроры наказали чиновников за некачественную уборку снега и мусора.Например, в Белебее привлекли к ответственности 30 сотрудников органов местного самоуправления и подрядных организаций. По сообщению прокуратуры РБ, городские улицы плохо очищались от снега.В некоторых населённых пунктах не освещались автобусные остановки, пешеходные переходы, участки дороги возле социально значимых объектов. В селе Раевка Альшеевского района коммунальщики не вывозили из дворов бытовой мусор.После проверок все нарушения были устранены. В Аскинском, Балтачевском, Кигинском, Чишминском районах организовали утилизацию ртутьсодержащих ламп.