В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника

Инцидент произошел вчера в школе №1 в Баймаке. Следком Башкирии возбудил уголовное дело.По данным следствия, 14 февраля около 11.30 в кабинете физики СОШ № 1 в Баймаке 15-летний школьник, который состоял на учете в Отделе по делам несовершеннолетних, душил своего одноклассника и требовал у него деньги в размере 100 рублей. Тот, в свою очередь, нанес ему один удар ножом в область поясницы слева.Действия подозреваемого попадают под статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако школьник не подлежит уголовной ответственности, так как не достиг соответствующего возраста, сообщает ведомство.Кстати, в России за последнее время участились случаи нападения на школы. 19 января в Улан-Удэ ученик девятого класса пришел в школу, поджег один из классов, в котором учились семиклассники, и напал на детей с топором. Пострадали семь человек, включая самого нападавшего. Он попытался покончить с собой. Инцидент произошел всего через четыре дня после того, как в Перми двое старшеклассников напали на учеников четвертого класса. Тогда пострадали 11 человек.