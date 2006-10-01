В Уфе одноклассники устроили травлю школьнице за пост в соцсетях

На одном из федеральных пабликов кто-то разместил фотографию ученицы 9-го класса уфимской школы. Подпись, которая сопровождала фото, стала причиной настоящей травли со стороны одноклассников девочки.Узнав о том, что по соцсетям гуляет ее фотография с надписью «Это Вика. И у неё сифилис», школьница рассказала всё родителям и старшей сестре.– Дети как смеялись в глаза, так и смеялись: «Что вы нам сделаете, что докажете? У неё фотография в общественном доступе, что хотим, то и делаем!», – рассказала ГТРК «Башкортостан» сестра девочки.Безуспешным оказался и разговор с учителем.– Классный руководитель сказала: я всё знаю, я не хочу с тобой об этом разговаривать, не надо мне ничего говорить, девочки мне всё рассказали, накричала на меня и выгнала из класса, – рассказала Вика.Девочке пришлось перейти в другой класс, школу она менять не захотела, но ей бы хотелось, чтобы те, кто оклеветал ее в сети, хотя бы извинились.Семья школьницы обратилась за помощью в полицию. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ по РБ, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Отдела полиции №2 Управления МВД по Уфе установили личность школьников, разместивших данную информацию. Однако было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного статьей 128 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета» в связи с тем, что 15-летние учащиеся уголовной ответственности не подлежат ввиду недостижения возраста, с которого наступает ответственность за указанное преступление.В отношении родителей учащихся составлены административные протоколы со статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Администрации Калининского района города Уфы.