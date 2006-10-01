В ближайшее время в Башкирии появится пять платных дорог

В республике в ближайшее время реализуются крупные инфраструктурные проекты по возведению пяти платных дорог. Самый крупный из них – «Восточный выезд из Уфы», далее: трасса Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, а также обход городов Нефтекамска и Бирска и строительство республиканского участка крупного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».Тимур Мухаметьянов отметил, что реализация столь крупных и дорогостоящих проектов в республике возможна благодаря поддержке федерального центра.Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по платному участку дороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, протяженность которой составит 170 км. От Стерлитамака до села Кага участок дороги будет бесплатным. А за дальнейший прямой проезд до села Аскарово (около 70 км) необходимо будет заплатить от 10 до 25 рублей. Дорога будет рассчитана в среднем на две тысячи автомобилей в сутки.