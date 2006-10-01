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    В ближайшее время в Башкирии появится пять платных дорог

    slavin Сегодня, 14:5447
    В ближайшее время в Башкирии появится пять платных дорог
    В республике в ближайшее время реализуются крупные инфраструктурные проекты по возведению пяти платных дорог. Самый крупный из них – «Восточный выезд из Уфы», далее: трасса Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, а также обход городов Нефтекамска и Бирска и строительство республиканского участка крупного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

    Тимур Мухаметьянов отметил, что реализация столь крупных и дорогостоящих проектов в республике возможна благодаря поддержке федерального центра.

    Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по платному участку дороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, протяженность которой составит 170 км. От Стерлитамака до села Кага участок дороги будет бесплатным. А за дальнейший прямой проезд до села Аскарово (около 70 км) необходимо будет заплатить от 10 до 25 рублей. Дорога будет рассчитана в среднем на две тысячи автомобилей в сутки.
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