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    В Башкирии изменился единый телефонный номер для записи на прием к врачу

    slavin Сегодня, 10:5090
    В Башкирии изменился единый телефонный номер для записи на прием к врачу
    Пользователи некоторых сотовых операторов и стационарных телефонов «Башинформсвязи» смогут звонить по нему бесплатно.

    С сегодняшнего дня в Башкирии изменился единый номер записи на прием к врачу, сообщает Минздрав РБ.

    Так, прежний номер записи на прием к врачам первичного звена (терапевт, педиатр, стоматолог, гинеколог и дерматовенеролог) 09-383 сменится на единый бесплатный номер 13-01.

    Звонок на этот номер с мобильных телефонов таких операторов, как МТС, «Мегафон», «Билайн», «Сотел» и «Теле2», а также со стационарных телефонов «Башинформсвязи» будет бесплатным.

    Также сообщается, что запись в регистратуре поликлиники и через единый медицинский портал, портал госуслуг и инфоматы в медорганизациях не изменится.
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