В Мелеузовском районе произошла авария с участием трёх трех автомобилий

Вчера около 22:00 в Мелеузовском районе произошла смертельная авария с участием трёх автомобилей.
На 178 километре трассы Уфа – Оренбург Toyota RAV 4, выезжая с второстепенной дороги со стороны посёлка Зирган, столкнулся с грузовиком Hino. Фура двигалась со стороны Уфы в направлении Оренбурга. После этого кроссовер отбросило на КамАЗ, который ехал в сторону столицы республики.
В результате ДТП погибли водитель японской иномарки и три его пассажира, сообщает ГИБДД Башкирии.
На 178 километре трассы Уфа – Оренбург Toyota RAV 4, выезжая с второстепенной дороги со стороны посёлка Зирган, столкнулся с грузовиком Hino. Фура двигалась со стороны Уфы в направлении Оренбурга. После этого кроссовер отбросило на КамАЗ, который ехал в сторону столицы республики.
В результате ДТП погибли водитель японской иномарки и три его пассажира, сообщает ГИБДД Башкирии.
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Метки: Мелеузовский район