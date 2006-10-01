В Мелеузовском районе произошла авария с участием трёх трех автомобилий

Вчера около 22:00 в Мелеузовском районе произошла смертельная авария с участием трёх автомобилей.На 178 километре трассы Уфа – Оренбург Toyota RAV 4, выезжая с второстепенной дороги со стороны посёлка Зирган, столкнулся с грузовиком Hino. Фура двигалась со стороны Уфы в направлении Оренбурга. После этого кроссовер отбросило на КамАЗ, который ехал в сторону столицы республики.В результате ДТП погибли водитель японской иномарки и три его пассажира, сообщает ГИБДД Башкирии.