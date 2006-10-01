Рустэм Хамитов предложил внедрить региональный материнский капитал

Об этом глава Башкирии заявил на коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона накануне.
При этом для формирования такого маткапитала планируется привлечь предприятия, организации и частные лица. Глава региона привел в пример Санкт-Петербург, Тамбовскую и Тульскую области, где имеется такой опыт работы с предприятиями.
- Почему богатые, успешные предприятия зачастую не помогают в разрешении вопросов семейной политики, оказания помощи, поддержки? Откуда такая чёрствость и равнодушие к своим людям, которые работают на предприятии. «Мы налоги платим, зарплату платим – и отстаньте от нас». Это неправильный подход. Это абсолютно неверные рассуждения. Предприятия должны быть заинтересованы в том, чтобы по-настоящему поддерживать свои коллективы, - отметил Рустэм Хамитов в своем выступлении.
Кроме того, Рустэм Хамитов добавил, что нужно рассмотреть вопросы по пособиям по уходу за детьми от полутора до трех лет.
При этом для формирования такого маткапитала планируется привлечь предприятия, организации и частные лица. Глава региона привел в пример Санкт-Петербург, Тамбовскую и Тульскую области, где имеется такой опыт работы с предприятиями.
- Почему богатые, успешные предприятия зачастую не помогают в разрешении вопросов семейной политики, оказания помощи, поддержки? Откуда такая чёрствость и равнодушие к своим людям, которые работают на предприятии. «Мы налоги платим, зарплату платим – и отстаньте от нас». Это неправильный подход. Это абсолютно неверные рассуждения. Предприятия должны быть заинтересованы в том, чтобы по-настоящему поддерживать свои коллективы, - отметил Рустэм Хамитов в своем выступлении.
Кроме того, Рустэм Хамитов добавил, что нужно рассмотреть вопросы по пособиям по уходу за детьми от полутора до трех лет.
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