Рустэм Хамитов предложил внедрить региональный материнский капитал

Об этом глава Башкирии заявил на коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона накануне.При этом для формирования такого маткапитала планируется привлечь предприятия, организации и частные лица. Глава региона привел в пример Санкт-Петербург, Тамбовскую и Тульскую области, где имеется такой опыт работы с предприятиями.- Почему богатые, успешные предприятия зачастую не помогают в разрешении вопросов семейной политики, оказания помощи, поддержки? Откуда такая чёрствость и равнодушие к своим людям, которые работают на предприятии. «Мы налоги платим, зарплату платим – и отстаньте от нас». Это неправильный подход. Это абсолютно неверные рассуждения. Предприятия должны быть заинтересованы в том, чтобы по-настоящему поддерживать свои коллективы, - отметил Рустэм Хамитов в своем выступлении.Кроме того, Рустэм Хамитов добавил, что нужно рассмотреть вопросы по пособиям по уходу за детьми от полутора до трех лет.