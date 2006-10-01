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    Рустэм Хамитов предложил внедрить региональный материнский капитал

    slavin Сегодня, 10:17108
    Рустэм Хамитов предложил внедрить региональный материнский капитал
    Об этом глава Башкирии заявил на коллегии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона накануне.

    При этом для формирования такого маткапитала планируется привлечь предприятия, организации и частные лица. Глава региона привел в пример Санкт-Петербург, Тамбовскую и Тульскую области, где имеется такой опыт работы с предприятиями.

    - Почему богатые, успешные предприятия зачастую не помогают в разрешении вопросов семейной политики, оказания помощи, поддержки? Откуда такая чёрствость и равнодушие к своим людям, которые работают на предприятии. «Мы налоги платим, зарплату платим – и отстаньте от нас». Это неправильный подход. Это абсолютно неверные рассуждения. Предприятия должны быть заинтересованы в том, чтобы по-настоящему поддерживать свои коллективы, - отметил Рустэм Хамитов в своем выступлении.

    Кроме того, Рустэм Хамитов добавил, что нужно рассмотреть вопросы по пособиям по уходу за детьми от полутора до трех лет.
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