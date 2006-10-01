В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом

В Башкирии за неделю зафиксировали 6 случаев заболевания свиным гриппом. Всего за три недели эпидсезона заболело 14 человек, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.- Впервые за текущий осенне-зимний сезон заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила эпидемический порог на 20%. Так, за неделю с 12 по 18 февраля в республике зарегистрировано 29 тысяч новых случаев заболевания, из них 68% — дети до 14 лет, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Башкирии.В образовательных учреждениях вводить карантин пока не планируется, добавили в ведомстве.