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    В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом

    slavin Сегодня, 10:3671
    В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом
    В Башкирии за неделю зафиксировали 6 случаев заболевания свиным гриппом. Всего за три недели эпидсезона заболело 14 человек, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

    - Впервые за текущий осенне-зимний сезон заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила эпидемический порог на 20%. Так, за неделю с 12 по 18 февраля в республике зарегистрировано 29 тысяч новых случаев заболевания, из них 68% — дети до 14 лет, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Башкирии.

    В образовательных учреждениях вводить карантин пока не планируется, добавили в ведомстве.
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